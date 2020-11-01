Авторы исследования уточняют, что для уменьшения гендерного неравенства на рынке труда, в приоритетном порядке власти должны эффективно вмешиваться с рядом публичных политик и национальных программ.
Рынок труда по-прежнему является областью, которая не предоставляет равных возможностей для женщин и мужчин. Сами работодатели считают, что занятые люди не пользуются равными шансами, а условия труда не полностью облегчают этот процесс. С точки зрения работодателей, безопасность труда и трудовые отношения были выделены как самые слабые звенья в обеспечении равных возможностей на рынке труда. Барьеры, вызванные внешними факторами, приводят к более выраженному неравенству в работе среди неработающих людей. Существенную долю имеют барьеры, основанные на стереотипах, которые продвигаются в обществе по гендерным признакам. Тем не менее внутренние факторы не должны быть проигнорированы. Выводы содержатся в анализе, разработанном Центром „Партнерства для развития” в сотрудничестве с UN Women, передает ipn.md
Эксперт центра, одна из авторов исследования Родика Ивашку отметила, что около 75% руководителей считают, что подчиненные пользуются гибким и очень гибким графиком работы, а мужчины-работодатели склонны больше верить этому постулату. Тем не менее детальный анализ их ответов на ряд дополнительных вопросов выявил ряд выводов, противоречащих этим методам. Около 40% работодателей имеют стереотипное мнение о практике обеспечения гибкости в работе, считая, что эти меры негативно влияют на профессиональную деятельность сотрудников, и они чаще используются работниками, являющимися родителями и теми, кто меньше участвует в выполнении служебных обязанностей. Среди работодателей старше 45 лет эти стереотипы встречаются чаще. В то же время, каждый пятый работодатель считает, что люди, которые решают сбалансировать свою работу и думают о других интересах, не заслуживают продвижения по службе. Исследование также свидетельствует о том, что работающие мужчины примерно в десять раз меньше получают отпуск по уходу за ребенком.
Другой автор анализа Александра Ермоленко отметила, что в Молдове наблюдается существенный гендерный разрыв среди неработающих людей, а наибольший вес приходится на женщин. Исследование показало, что каждая третья неработающая женщина не искала работу в прошлом месяце из-за домашних дел и обязанностей по уходу за детьми. Женщины тратят в два раза больше времени, чем мужчины для ухода за детьми. Тем не менее, как женщины, так и неработающие мужчины хотели бы отдать своих детей в учреждение раннего образования. По мнению авторов, расширение услуг яслей и детских садов является обязательным условием для трудоустройства неработающих лиц с низким социально-экономическим уровнем.
Автор исследования Алина Андронаке уточнила, что каждое предлагаемое структурное вмешательство направлено на комплексный подход к гендерному неравенству, как среди нанимателей, так и среди работающих и неработающих лиц. Проведенное исследование подтверждает необходимость вмешательства со структурными мерами, направленными, в первую очередь, на корректировку национальной законодательной базы, специфичной для сферы труда, для улучшения гендерного аспекта трудовых отношений. По словам эксперта, учитывая, что проведенное исследование выявило гендерные неравенства, как среди занятых, так и незанятых лиц, рекомендация заключается в увеличении доступа к услугам дошкольных заведений за счет расширения услуг общественных яслей и альтернативных услуг по уходу за детьми работодателями. Также рекомендуется повысить эффективность и доступность продленных программ для детей.
„Не случайно, что мы представляем этот анализ сегодня, когда начинается международная кампания „16 дней активности против насилия над девочками и женщинами”. Мы считаем, что для того, чтобы уменьшить и не иметь феномена насилия над женщинами, необходимо структурно вмешаться, и в корне устранить все гендерные неравенства, сохраняющиеся во всех областях и во всех аспектах жизни. Таким образом, как женщины, так и мужчины в равной степени пользуются всеми возможностями и всеми шансами на рынке труда”, - сказала Алина Андронаке.
Исследование было разработано Центром „Партнерство для развития” в рамках проекта „Экономическое расширение прав и возможностей женщин”, внедряемого в партнерстве с Организацией Объединенных Наций по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин в рамках соглашения о сотрудничестве, и финансируемого Швецией. Анализ был основан на данных Национального опроса общественного мнения, проведенного Социологической компанией CBS-Axa среди трех отдельных категорий: работодатели (483 респондента), сотрудники (2 подкатегории с 1120 и 1090 респондентами) и неработающие лица (501 респондентов).