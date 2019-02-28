«Выдача лицензии на осуществление деятельности в качестве таможенного перевозчика»;
«Выдача лицензии на деятельность по учреждению магазина беспошлинной торговли»;
«Выдача лицензии на осуществление деятельности в качестве таможенного агента (брокера)»;
«Выдача лицензии на осуществление деятельности по учреждению таможенного склада»;
«Выдача квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению».
Чтобы воспользоваться этими услугами, граждане и организации должны направить в таможенные органы соответствующие заявления и документы, перечень которых есть на Портале госуслуг ПМР и на официальном сайте ГТК. В период пандемии сделать это можно заказным письмом или через Портал госуслуг ПМР.
Также граждане могут предварительно записаться на выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению по телефону: 0 (533) 92-265 или по электронной почте: odo@customs.gospmr.org.
Консультации о порядке предоставления государственных услуг доступны по номерам: (533) 92-265 – Отдел документационного обеспечения, (533) 92-220, 80-778 – Управление организации таможенного контроля. novostipmr.com