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В ГТК рассказали, какие госуслуги в период карантина предоставляются в онлайн-режиме

В ГТК рассказали, какие госуслуги в период карантина предоставляются в онлайн-режиме

В период действия ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, Государственный таможенный комитет оказывает ряд госуслуг в онлайн-режиме.

Перечень госуслуг, предоставляемых таможенными органами:

«Выдача лицензии на осуществление деятельности в качестве таможенного перевозчика»;

«Выдача лицензии на деятельность по учреждению магазина беспошлинной торговли»;

«Выдача лицензии на осуществление деятельности в качестве таможенного агента (брокера)»;

«Выдача лицензии на осуществление деятельности по учреждению таможенного склада»;

«Выдача квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению».

Чтобы воспользоваться этими услугами, граждане и организации должны направить в таможенные органы соответствующие заявления и документы, перечень которых есть на Портале госуслуг ПМР и на официальном сайте ГТК. В период пандемии сделать это можно заказным письмом или через Портал госуслуг ПМР.

Также граждане могут предварительно записаться на выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению по телефону: 0 (533) 92-265 или по электронной почте: odo@customs.gospmr.org.

Консультации о порядке предоставления государственных услуг доступны по номерам: (533) 92-265 – Отдел документационного обеспечения, (533) 92-220, 80-778 – Управление организации таможенного контроля.
novostipmr.com
  • Сегодня, 05:48
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