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Граждане Молдовы стали чаще покупать турпутёвки

Граждане Молдовы стали чаще покупать турпутёвки

Граждане Молдовы в последнее время все чаще покупают турпутевки. Самое популярное направление, говорят турагенты, - Египет.

Путевка на неделю для двух взрослых и одного ребенка в четырехзвездочном отеле обойдется в 600 евро. За пятизвездочную гостиницу придется заплатить 800-1000 евро, передает publika.md

Жительница Кишинева Ольга Гутюм вместе с двумя детьми отдыхает на берегу Красного моря уже несколько дней: "Весь обслуживающий персонал носит маски, на входе в ресторан измеряют температуру, причем и утром, и в обед, и вечером. Система "все включено" осталась. Но нет возможности самому брать еду. Просто говоришь официанту и он тебе приносит".

Туристическое агентство Ирины Беляевой этой весной оказалось на грани закрытия. Из-за эпидемии продажи полностью остановились. Однако осенью ситуация стабилизировалась. Агентство продало около 200 путевок на море, большинство в Египет: "Несмотря на то, что в Египет все-таки нужны тесты, есть там свои проблемы, - но люди едут. Потому что таких цен на Египет не было никогда. Это правда. На 30, 40, а в некоторых случаях и на 50% они снижены".

Страна, в которой до сих пор зафиксировали 113 тысяч случаев заражения, делает все возможное, чтобы восстановить индустрию туризма. С 1 июля власти Египта возобновили авиасообщение, а с 1 сентября все въезжающие обязаны предоставить результат теста на COVID-19. При себе желательно иметь и страховку.

"Есть обычная страховка, плюс от ковида. Эта страховка включает бесплатные пару тестов, лечение, если нужно стационар, а один наш партнер в ней учитывает и обратный перелет", - рассказывает Ирина Беляева.

Тем временем врачи напоминают отдыхающим не забывать о мерах профилактики: "Какие главные источники опасности - это скопления людей, в аэропорту, например. Там надо быть в перчатках и масках. В самолете желательно весь рейс сидеть в маске, это не касается детей младше 5 лет", - напоминает педиатр Андрей Варзарь.

Египет - не единственная страна, где сейчас могут отдыхать наши сограждане. Среди популярных мест - Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские Острова и Маврикий. Планируя путешествие, говорят специалисты, стоит проверить, в какую зону входит государство, чтобы не попасть в двухнедельный карантин.
publika.md
  • Сегодня, 05:50
  • DTV
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