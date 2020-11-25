Dnestr.TV

 
0

На Украине остановили госфинансирование партии Тимошенко

На Украине остановили госфинансирование партии Тимошенко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило госфинансирование партии Юлии Тимощенко "Батькивщина" ("Родина") на Украине, партия оспаривает это решение в суде, передает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Согласно украинскому законодательству, политическая партия имеет право на получение государственного финансирования уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины ее избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 5% голосов избирателей от общего количества голосов избирателей. Решение о предоставлении госфинансирования принимает НАПК, передает ria.ru

"Истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты. Среди других требований иска - отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности партии за четвертый квартал 2020 года", - сообщается на сайте суда.

Также вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие оспариваемого приказа до решения спора по существу.

Сейчас судом решается вопрос о принятии дела к рассмотрению.

Партия Тимошенко на последних парламентских выборах набрала 8,18% голосов избирателей.
ria.ru
  • Сегодня, 05:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • Молдова перед выбором. Голосуй без нарушений
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • Молдова перед выбором. Голосуй без нарушений
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна