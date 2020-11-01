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Средняя зарплата vs iPhone 12 Pro: новый индекс айфона 2020

Средняя зарплата vs iPhone 12 Pro: новый индекс айфона 2020

Аналитики Picodi.com сравнили цены на iPhone 12 Pro (128 GB) со средней зарплатой в нескольких десятках стран и посчитали, сколько нужно трудиться жителям того или иного государства, чтобы заработать на новый флагман от Apple.

Средняя зарплата vs iPhone 12 Pro: новый индекс айфона 2020

В Молдове iPhone 12 Pro в версии 128 GB стоит 24 999 L. При этом в коробке с новым флагманом покупатели больше не найдут ни зарядного устройства, ни наушников, сообщается на сайте picodi.com.

По данным Национального бюро статистики средняя зарплата в Молдове составляет 7 849 леев (6 181,87 после вычета налогов). Получается, что среднестатистический молдаванин должен отработать 84,9 дня, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (и при этом ничего не есть). По сравнению с прошлогодним индексом айфона показатели Молдовы улучшились на 16,4 дня. В то время как в Румынии на новый iPhone можно заработать за 37,8 дня, что на 1,4 хуже прошлогоднего результата.

Быстрее всего айфон можно купить в Швейцарии (4,4 дня), США (6,1 дня) и Австралии (6,6 дня) .

Самый плохой результат из всех стран, где известна цена нового iPhone 12 Pro, принадлежит Турции: здесь среднестатистический житель должен работать на iPhone 103,8 дня. В Германии и Польше новый гаджет равнозначен по стоимости 9,7 и 28,3 рабочего дня.
picodi.com
  • Вчера, 18:49
  • DTV
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