Dnestr.TV

 
0

В Раде заявили, что на Украине фактически не осталось денег

В Раде заявили, что на Украине фактически не осталось денег

В 2020 году Украина осталась без денег, одновременно с этим в её бюджете сформировалась "огромная дыра" размером как минимум в 40 миллиардов гривен, или почти 1,4 миллиарда долларов.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк, передает life.ru

"Фактически не осталось денег. Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть за счёт МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст, а государство больше денег не заработало"— передаёт его слова портал "Цензор".

Железняк убеждён, что первые сигналы, подтверждающие его слова, поступили ещё на прошлой неделе, когда казначейство Украины заморозило расходы. По его словам, это говорит о том, что страна ещё может оплачивать зарплаты, пенсии и даже внешний долг, но для развития внутри своих границ у неё денег нет. В такой ситуации он рекомендует властям либо сокращать расходы, либо искать финансирование извне.

life.ru
  • Вчера, 18:55
  • DTV
  • Просмотров: 58
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • Молдова перед выбором. Голосуй без нарушений
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • Молдова перед выбором. Голосуй без нарушений
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна