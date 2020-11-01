В 2020 году Украина осталась без денег, одновременно с этим в её бюджете сформировалась "огромная дыра" размером как минимум в 40 миллиардов гривен, или почти 1,4 миллиарда долларов.
Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк, передает life.ru
"Фактически не осталось денег. Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть за счёт МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст, а государство больше денег не заработало"— передаёт его слова портал "Цензор".
Железняк убеждён, что первые сигналы, подтверждающие его слова, поступили ещё на прошлой неделе, когда казначейство Украины заморозило расходы. По его словам, это говорит о том, что страна ещё может оплачивать зарплаты, пенсии и даже внешний долг, но для развития внутри своих границ у неё денег нет. В такой ситуации он рекомендует властям либо сокращать расходы, либо искать финансирование извне.