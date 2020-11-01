14 и 15 ноября 2020 года членами молодёжных избирательных комиссий ПМР был проведён единый социологический опрос по всей территории Приднестровья среди избирателей в возрастной категории от 18 до 35 лет.
Одним из вопросов анкеты был вопрос, касающийся мнения молодежи о введении онлайн голосования в Приднестровье, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Четвертый вопрос анкеты в современной сложившейся ситуации приобрел особую актуальность. Первоначально, в 2019 году, вопрос выглядел следующим образом: «Как Вы относитесь к введению предварительного онлайн голосования с целью выявления рейтинга кандидатов?».
Идея вопроса в 2019 году заключалась в том, чтобы понять насколько молодые избиратели готовы в обозримом будущем переходить к онлайн голосованию. Однако, события 2020 года, как нам кажется, показали, что настала необходимость выяснить потребность молодых избирателей в онлайн голосовании.
В этой связи, четвертый вопрос был пересмотрен и утвержден в виде: «На Ваш взгляд, возможно ли приравнять удалённое голосование, т.е. через интернет, к непосредственному волеизъявлению на избирательном участке?».
В 2020 году онлайн голосование поддержали 29% (573) респондентов, выбрав вариант ответа: «Думаю, что это было бы здорово, т.к. все избиратели, которые по каким–либо причинам не могут прийти и проголосовать, могут сделать это через интернет». Чуть меньше 25% (492) опрошенных считают это полезной функцией, но технически сложной. 18 % (354)) избирателей опасаются введения онлайн голосования из-за возможной фальсификации результатов выборов. Еще 14% респондентов выбрали вариант ответа «Плохая идея, которую всерьез даже рассматривать не стоит». Таким образом, отрицательное отношение к выражению своего волеизъявления на выборах путем онлайн голосования выразило 32% респондентов.
Комментируя Радио 1 итоги социологического опроса в этой части, председатель Центризбиркома Елена Городецкая отметила пять условий, которые должны быть соблюдены для введения дистанционного голосования наравне с привычными формами заполнения избирательного бюллетеня на избирательном участке. Это, в первую очередь, сохранение доверия к выборам, эффективность, всеобщее участие, достаточное финансирование и безопасность. Кроме того, необходим переходный период для тестирования системы дистанционного голосования с широким привлечением всех участников избирательного процесса, который не может быть менее одного года до дня голосования. cikpmr.com