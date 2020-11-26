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Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок

Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок

Австрийская деревня Фукинг (Fucking) меняет свое название, поскольку ее жители уже устали от хихиканья, которое это название вызывает в англоязычном мире, и от туристов, которые крадут вывески.

Село входит в состав муниципалитета Тарсдорф, к северу от Зальцбурга, недалеко от границы с Германией. Оно уже давно стало предметом веселья в англоязычных средствах массовой информации, которые радостно сообщали о раздражении местных жителей по поводу краж вывесок на сувениры, передает eurointegration.com.ua

В 2018 году порнографический сайт Pornhub заявил, что предлагает бесплатный премиум-доступ жителям городов и поселков с такими названиями, как Титс (Германия), Фукинг ( Австрия) или Биг-Бивер (США).

"Я подтверждаю, что это действительно было решено местным советом. Я больше ничего не скажу об этом", - заявил мэр Тарсдорфа Андреа Хольцнер. Это решение также было опубликовано на веб-сайте местного совета.

С 1 января село будет называться Фуггинг (Fugging), говорится в официальном заявлении, которое утверждает, что инициатива была выдвинута жителями села.

eurointegration.com.ua
  • Сегодня, 07:10
  • DTV
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