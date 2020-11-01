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Совет Европы принял план действий для Молдовы на 2021-2024 годы

Совет Европы принял план действий для Молдовы на 2021-2024 годы

Совет Европы на заседании 26 ноября принял план действий на 2021-2024 годы, нацеленный на поддержку и развитие Молдовы. Как сообщили в пресс-релизе организации, бюджет нового плана — €13,7 млн.

Комитет министров, представляющий 47 стран-членов Совета Европы, принял План действий для Молдовы на 2021-2024 годы.

В распространенном в четверг пресс-релизе по этому поводу говорится, что документ направлен на "дальнейшее совершенствование законодательства, институтов и практики страны в соответствии с европейскими стандартам в области прав человека, верховенства закона и демократии", передает point.md ссылаясь на infotag.md

По мнению СЕ, "несмотря на определенный прогресс, в республике остаются проблемы с точки зрения эффективного проведения реформ, в том числе в сфере правосудия".

В соответствии с новым планом действий, Совет Европы и власти Молдовы договорились "совместно осуществлять проекты сотрудничества в областях, важных для прав человека, таких как выполнение Европейской конвенции о правах человека и Европейского суда по правам человека на национальном уровне".

Ряд мер будет направлен на реформирование пенитенциарной системы и продвижение альтернатив содержанию под стражей, повышение соответствия европейским стандартам управления СМИ и Интернетом, усиление защиты данных и развитие потенциала правоохранительных и других ведомств по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Совет Европы и власти Молдовы также договорились расширить сотрудничество в новых областях, таких как юридическая помощь, посредничество и примирение в уголовных делах, борьба со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, защита прав человека в здравоохранении и решение проблем, связанных с пандемией COVID-19 и ее социально-экономическим воздействием, особенно на социальные права.

Другими приоритетами будут противодействие торговле людьми, предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин и укрепление местного самоуправления.

Это третий план действий Совета Европы для Молдовы. Предыдущий, на 2017-2020 гг., предусматривал укрепление института народного адвоката, улучшение условий для борьбы с дискриминацией, также повышение квалификации, профессиональных навыков и. оперативных возможностей избирательной администрации по проведению выборов.

Общий бюджет нового плана оценивается в 13,7 млн. евро, из которых 2,6 млн. евро уже обеспечены.

point.md
  • Сегодня, 07:16
  • DTV
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