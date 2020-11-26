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Госадминистрация Тирасполя принимает заявки на выдвижение кандидатов на конкурс «Человек года – 2020»

Госадминистрация Тирасполя принимает заявки на выдвижение кандидатов на конкурс «Человек года – 2020»

Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск информирует о начале приёма заявок на выдвижение кандидатов для участия в городском отборочном этапе государственного художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2020».

Конкурс пройдет по 19-ти номинациям:

«Педагог года»,
«Медицинский работник года»,
«Милосердие»,
«Мастер своего дела»,
«Достижения в спорте»,
«Закон и порядок»,
«Талант и признание»,
«Предприниматель года»,
«Трудовая доблесть»,
«Лучший работник автомобильного транспорта»,
«Журналист года»,
«Человек своей земли»,
«Честь и доблесть»,
«Закон и долг»,
«Общественный деятель»,
«Молодое открытие года»,
«Человек в области ветеренарии»,
«Меценат года»,
«Доброволец года».

Порядок организации конкурса, список необходимых документов указаны в Постановлении Правительства ПМР от 5 декабря 2014 года № 285 «Об утверждении Положения о государственном художественно-публицистическом конкурсе «Человек года» (САЗ 14-49).

Ходатайства на кандидатов по номинациям конкурса «Человек года» и необходимые документы (представление на участника с указанием заслуг за 2020 год, анкету, развернутую характеристику, справку об отсутствии судимости, дополнительные материалы (фотоматериалы, публикации и др.)) направлять в организационный отдел Государственной администрации до 15 декабря 2020 года включительно.

Контактный телефон: 9-47-55.

Документы о кандидатах будут принимать до 15 декабря 2020 года. Со всей необходимой информацией можно ознакомиться на сайте столичной госадминистрации.
Государственный конкурс «Человек года» определяет талантливых работников и руководителей, которые внесли значительный вклад в развитие республики в текущем году.
tirasadmin.org
  • Сегодня, 07:31
  • DTV
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