Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск информирует о начале приёма заявок на выдвижение кандидатов для участия в городском отборочном этапе государственного художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2020».
Конкурс пройдет по 19-ти номинациям:
«Педагог года», «Медицинский работник года», «Милосердие», «Мастер своего дела», «Достижения в спорте», «Закон и порядок», «Талант и признание», «Предприниматель года», «Трудовая доблесть», «Лучший работник автомобильного транспорта», «Журналист года», «Человек своей земли», «Честь и доблесть», «Закон и долг», «Общественный деятель», «Молодое открытие года», «Человек в области ветеренарии», «Меценат года», «Доброволец года».
Порядок организации конкурса, список необходимых документов указаны в Постановлении Правительства ПМР от 5 декабря 2014 года № 285 «Об утверждении Положения о государственном художественно-публицистическом конкурсе «Человек года» (САЗ 14-49).
Ходатайства на кандидатов по номинациям конкурса «Человек года» и необходимые документы (представление на участника с указанием заслуг за 2020 год, анкету, развернутую характеристику, справку об отсутствии судимости, дополнительные материалы (фотоматериалы, публикации и др.)) направлять в организационный отдел Государственной администрации до 15 декабря 2020 года включительно.
Контактный телефон: 9-47-55.
Документы о кандидатах будут принимать до 15 декабря 2020 года. Со всей необходимой информацией можно ознакомиться на сайте столичной госадминистрации. Государственный конкурс «Человек года» определяет талантливых работников и руководителей, которые внесли значительный вклад в развитие республики в текущем году. tirasadmin.org