В период с 20 по 26 ноября на территории республики зарегистрировано 165 заявлений и сообщений о преступлениях. По 125 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано одно убийство, один факт причинения тяжкого вреда здоровью, один разбой (по всем фактам подозреваемые лица установлены), три грабежа (все раскрыты), 28 краж и один угон транспортного средства. Выявлено и задокументировано семь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по шести из них подозреваемые лица установлены), три хулиганства (два раскрыты), одно вымогательство (раскрыто), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны два госдолжника.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1257 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 19 водителей, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры и Рыбницкого района выявлено по шесть таких водителей, г. Тирасполь – три, Каменского района – два, Слободзейского и Дубоссарского района – по одному.
С 20 по 26 ноября на территории республики зарегистрировано пять пожаров. Погибло три человека. Три пожара зарегистрировано на территории обслуживания СВПЧ-2 по охране г. Бендеры (включая один пожар в с. Кицканы), один пожар – в Слободзейском районе (с. Карагаш), один пожар – в Рыбницком районе (с. Ержово). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 47 административных протоколов. mvdpmr.org