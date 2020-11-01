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Съезд ПСРМ, на котором Додона переизберут председателем, перенесен на 30 декабря

Съезд ПСРМ, на котором Додона переизберут председателем, перенесен на 30 декабря

Съезд Партии социалистов (ПСРМ), на котором президента Игоря Додона изберут председателем партии, перенесен на 30 декабря.

Об этом Додон сообщил в пятницу в ходе передачи "Президент Игорь Додон отвечает" в прямом эфире в социальных сетях, передает infotag.md

"Ранее называлась другая дата. Однако решили перенести съезд, так как действующий президент, согласно закону, не может быть членом партии. Я доведу свой мандат президента до конца. А затем проведем съезд ПСРМ", - сказал Додон.

Он сообщил, что до конца мандата промульгирует все принимаемые в парламенте законы, а также примет участие в саммите глав государств СНГ, который, скорее всего, пройдет в режиме on-line.

"После этого мы передадим власть новому президенту, обеспечим процесс передачи власти. Обсуждается вопрос о проведении инаугурации 24 или 25 декабря", - отметил Додон.

На прошлой неделе Игорь Додон заявил, что снова возглавит Партию социалистов на съезде 18 декабря. Такое решение принял Республиканский совет Партии социалистов (ПСРМ). Додон сложил полномочия на съезде ПСРМ 18 декабря 2016 года, после победы на президентских выборах. Согласно законодательству, президент не может быть членом партии.

infotag.md
  • Вчера, 21:10
  • DTV
  • Просмотров: 33
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