Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в октябре 2020 года составила 5 110 рублей ПМР ($317 по курсу ПРБ), на 7,9% выше, чем за соответствующий период прошлого года.
Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 92 492 человека, что на 0,6% меньше, чем было годом ранее, пишет newspmr.com.
Данные по уровню заработной платы за октябрь 2020 года предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья в октябре 2020 года составила 6 015 рублей ($373 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 665 рублей. Темп роста за год – 106,2%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 13 771 руб.; - черная металлургия – 9 110 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 136 руб.; - электроэнергетика – 7 074 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 093 руб.; - геология и метеорология – 2 532 руб.; - почтовая связь – 2 713 руб.; - автомобильный транспорт – 3 465 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, составила 6 648 рублей ($413 по курсу ПРБ). В октябре 2019 года эта зарплата находилась на уровне 6 176 рублей. Темп роста за год – 107,6%.
Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 22 216 человек – на 1,7% меньше, чем было годом ранее.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 9 110 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 136 руб.; - электроэнергетика – 7 074 руб.; - производство стройматериалов – 6 241 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 4 625 руб.; - электротехническое производство – 5 331 руб.; - легкая промышленность – 5 600 руб.; - мукомольно-крупяное производство – 5 889 руб.
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за октябрь 2020 года составила 4 157 рублей ($258 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 732 рубля. Темп роста за год – 111,4%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - управление свободными экономическими зонами – 11 547 руб.; - банки и кредитование – 9 250 руб.; - страхование – 9 107 руб.; - физкультура, отдых и туризм – 6 049 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - социальное обеспечение – 2 826 руб.; - дошкольное образование – 2 963 руб.; - культура и искусство – 2 997 руб.; - наука и научное обслуживание – 3 392 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за октябрь 2020 года составила 3 581 рубль ($222 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата находилась на уровне 3 217 рублей. Темп роста за год – 111,3%.
Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 41 366 человек. Это на 0,5% меньше, чем было годом ранее.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - органы государственной власти – 5 461 руб.; - общая коммерческая деятельность – 5 045 руб.; - здравоохранение – 4 359 руб.; - редакции и издательства – 4 284 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 284 руб.; - геология и метеорология – 2 532 руб.; - социальное обеспечение – 2 826 руб.; - дошкольное образование – 2 952 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики. newspmr.com