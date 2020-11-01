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Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в октябре 2020 года составила 5 110 рублей ПМР ($317 по курсу ПРБ), на 7,9% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 92 492 человека, что на 0,6% меньше, чем было годом ранее, пишет newspmr.com.

Данные по уровню заработной платы за октябрь 2020 года предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья в октябре 2020 года составила 6 015 рублей ($373 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 665 рублей. Темп роста за год – 106,2%.

Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются:
- электро и радиосвязь – 13 771 руб.;
- черная металлургия – 9 110 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 7 136 руб.;
- электроэнергетика – 7 074 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются:
- лесное хозяйство – 2 093 руб.;
- геология и метеорология – 2 532 руб.;
- почтовая связь – 2 713 руб.;
- автомобильный транспорт – 3 465 руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, составила 6 648 рублей ($413 по курсу ПРБ). В октябре 2019 года эта зарплата находилась на уровне 6 176 рублей. Темп роста за год – 107,6%.

Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 22 216 человек – на 1,7% меньше, чем было годом ранее.

Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются:
- черная металлургия – 9 110 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 7 136 руб.;
- электроэнергетика – 7 074 руб.;
- производство стройматериалов – 6 241 руб.

Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются:
- полиграфическое производство – 4 625 руб.;
- электротехническое производство – 5 331 руб.;
- легкая промышленность – 5 600 руб.;
- мукомольно-крупяное производство – 5 889 руб.

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за октябрь 2020 года составила 4 157 рублей ($258 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 732 рубля. Темп роста за год – 111,4%.

Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются:
- управление свободными экономическими зонами – 11 547 руб.;
- банки и кредитование – 9 250 руб.;
- страхование – 9 107 руб.;
- физкультура, отдых и туризм – 6 049 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются:
- социальное обеспечение – 2 826 руб.;
- дошкольное образование – 2 963 руб.;
- культура и искусство – 2 997 руб.;
- наука и научное обслуживание – 3 392 руб.

БЮДЖЕТНИКИ

Оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за октябрь 2020 года составила 3 581 рубль ($222 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата находилась на уровне 3 217 рублей. Темп роста за год – 111,3%.

Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 41 366 человек. Это на 0,5% меньше, чем было годом ранее.

Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются:
- органы государственной власти – 5 461 руб.;
- общая коммерческая деятельность – 5 045 руб.;
- здравоохранение – 4 359 руб.;
- редакции и издательства – 4 284 руб.

Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются:
- торговля и общепит – 2 284 руб.;
- геология и метеорология – 2 532 руб.;
- социальное обеспечение – 2 826 руб.;
- дошкольное образование – 2 952 руб.

Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.
newspmr.com
  • Вчера, 21:14
  • DTV
  • Просмотров: 65
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