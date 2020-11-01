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Названы самые популярные российские поп-исполнители

Названы самые популярные российские поп-исполнители

Согласно рейтингу газеты "Культура", на первом месте Miyagi&AndyPanda, второе место занял Элджей, третье разделили Little Big и Тимати
Лидерами рейтинга стали представители нового поколения артистов.

Газета «Культура» составила рейтинг российских поп-звезд. Критериями для составления списка послужили популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков видеоклипов, число подписчиков в соцсетях и доходы артистов. В исследовании были также учтены данные опроса ВЦИОМ, рейтинга доверия «Ромир».

В каждой из анализируемых категорий были выделены параметры, по которым можно сделать объективное сравнение. За каждый из параметров исполнителям присваивали определенное количество баллов.

Итоговый список самых популярных российских артистов составлен исходя из суммы баллов, присвоенных каждому исполнителю.

В рейтинг вошли преимущественно музыканты нового поколения. Лидерами рейтинга стали те артисты, чьи песни входят в чарты стриминговых сервисов, клипы набирают больше всего просмотров, а на страницы в соцсетях подписано больше людей.

Первое место в списке самых популярных артистов занял дуэт Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль). Музыкантам из Владикавказа первое место обеспечили популярность песен на онлайн-платформах и миллионные просмотры клипов.

Вторую строчку рейтинга занял Элджей. Третье место поделили основатель лейбла BlackStar Тимати и рейв-группа Little Big.

В топ-5 вошли также Zivert и Morgenshtern.

Из представителей традиционной российской эстрады в рейтинг вошли только три исполнителя: Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

portal-kultura.ru
  • Сегодня, 10:18
  • DTV
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