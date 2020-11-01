Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по экономике в Молдове составила в третьем квартале 8 074,3 лея ($469), что на 9,3% больше аналогичного периода 2019 г.
С учетом инфляции рост составил намного меньше - лишь 5,8%, передает point.md ссылаясь на infotag.md
В бюджетной сфере среднемесячная зарплата достигла 7 032,9 лея (+8,9%), а в реальном секторе экономики - 8 452,2 лея (+9,4%).
Традиционно, самые высокие заработки - в области информационных технологий и связи, которые за год выросли на 12%, превысив 18 118 лея, что более чем вдвое больше средней зарплаты по экономике. Ненамного уступают им зарплаты в области финансов и страхования - 14 009 леев (+7,7%) и тепло-, электро-, газо- и водоснабжения - 13 799 леев (+7,3%).
А меньше всего получают работники сферы размещения и общественного питания - 5100 леев, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 5282 лея и искусства и сферы развлечений и отдыха - 5620 леев.
Правительство прогнозировало, что средняя зарплата по экономике в Молдове в 2020 г. составит 7953 лея - почти на тысячу леев больше, чем в 2019 г. point.md