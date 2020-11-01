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Завтра в республике Единый день голосования

Завтра в республике Единый день голосования

29 ноября пройдут выборы депутатов Верховного и местного Советов. Принять участие в голосовании сможет каждый приднестровец. Не станет препятствием и временное отсутствие паспорта.

К примеру, если гражданин утерял паспорт, но желает принять участие в выборах, ему необходимо обратиться в паспортный стол по месту жительства. В госучреждении ему выдадут срочную Форму-9 – удостоверение личности, которое будет действительно только в день голосования, передает пресс-центр МВД ПМР.

В правом верхнем углу документа будет указано: «Справка предоставляется для участия в выборах». Её оформление много времени не займёт. Срочная Форма-9 будет готова спустя 10–15 минут после обращения.

Обязательное условие: при себе необходимо иметь фотографию, как на документы. Размерам фото в паспорте она может не соответствовать.

Те же, кто утерял паспорт ранее и уже успел сдать необходимые справки для оформления нового документа, смогут получить паспорт уже завтра. В день голосования он будет готов и гражданин сможет беспрепятственно принять участие в выборах.

29 ноября - в Единый день голосования паспортные отделы по всей республике будут работать с 8 утра до 19:30 вечера.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:49
  • DTV
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