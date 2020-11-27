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Обновлены условия въезда для граждан Молдовы в другие государства

Обновлены условия въезда для граждан Молдовы в другие государства

Министерство иностранных дел и европейской интеграции в РМ сообщает об обновлении условий поездок для граждан Молдовы.

Согласно информации, в настоящее время большинство государств ввели ограничения на въезд граждан Республики Молдова на свою территорию, передает point.md ссылаясь на unimedia.info

Так, согласно информации, представленной МИДЕИ, в Румынии сохраняется запрет на въезд на территорию страны через пункты пересечения государственной границы иностранным гражданам и лицам без гражданства, за рядом исключений:

- члены семей граждан Румынии;

- члены семей граждан других государств-членов Европейского союза, Европейской экономической зоны, проживающих в Румынии;

- лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство;

- лица, путешествующие по профессиональным интересам, у которых есть виза, вид на жительство или другой аналогичный документ. Сюда входит медицинский персонал, исследователи, сотрудники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в перевозке грузов;

- сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также члены их семей, сопровождающие их в командировках;

- лица, проезжающие транзитом, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты;

- пассажиры, путешествующие по веским причинам;

- лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;

- иностранцы и лица без гражданства, путешествующие с целью обучения;

- иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство экономически необходимо и деятельность не может быть отложена или осуществлена за границей;

- иностранцы и лица без гражданства, задействованные в сезонных сельскохозяйственных работах, моряки;

- члены международных спортивных делегаций, которые участвуют в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии;

- члены съемочной группы кино- или аудиосъемки, персонал, участвующий в культурных мероприятиях, проводимых в Румынии, на основании подтверждающих документов.

С полным документом можно ознакомиться по ссылке scribd.com
point.md
  • Сегодня, 18:58
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