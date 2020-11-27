Министерство иностранных дел и европейской интеграции в РМ сообщает об обновлении условий поездок для граждан Молдовы.
Согласно информации, в настоящее время большинство государств ввели ограничения на въезд граждан Республики Молдова на свою территорию, передает point.md ссылаясь на unimedia.info
Так, согласно информации, представленной МИДЕИ, в Румынии сохраняется запрет на въезд на территорию страны через пункты пересечения государственной границы иностранным гражданам и лицам без гражданства, за рядом исключений:
- члены семей граждан Румынии;
- члены семей граждан других государств-членов Европейского союза, Европейской экономической зоны, проживающих в Румынии;
- лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство;
- лица, путешествующие по профессиональным интересам, у которых есть виза, вид на жительство или другой аналогичный документ. Сюда входит медицинский персонал, исследователи, сотрудники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в перевозке грузов;
- сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также члены их семей, сопровождающие их в командировках;
- лица, проезжающие транзитом, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты;
- пассажиры, путешествующие по веским причинам;
- лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;
- иностранцы и лица без гражданства, путешествующие с целью обучения;
- иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство экономически необходимо и деятельность не может быть отложена или осуществлена за границей;
- иностранцы и лица без гражданства, задействованные в сезонных сельскохозяйственных работах, моряки;
- члены международных спортивных делегаций, которые участвуют в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии;
- члены съемочной группы кино- или аудиосъемки, персонал, участвующий в культурных мероприятиях, проводимых в Румынии, на основании подтверждающих документов.