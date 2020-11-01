У представительства Россотрудничества в Молдове появился новый руководитель. Об этом сообщает официальный сайт Российского центра науки и культуры в Кишиневе.
Новым руководителем филиала организации стал Андрей Михайлович Муравьев. Ранее он более десяти лет работал на различных должностях в Россотрудничестве. В частности, Муравьев был руководителем представительства Россотрудничества на Мальте в городе Валлетта, пишет bloknot-moldova.md.
Ранее представители Россотрудничества заявили о том, что отныне будут уделять больше внимания государствам бывшего СССР, нежели Западу.