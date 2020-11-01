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Мультфильмы "Щелкунчик" и "Тайна третьей планеты" обновили

Мультфильмы "Щелкунчик" и "Тайна третьей планеты" обновили

Как отметили в "Союзмультфильме", старые версии произведений из-за износа плёночных носителей и потери качества требовали реставрации.

В российских кинотеатрах в преддверии Нового года состоится премьера обновлённых версий популярных советских мультфильмов, среди которых "Щелкунчик", "Тайна третьей планеты" и "Снежная королева". Как сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм", все картины прошли реставрационные работы и во всех смыслах заиграли новыми красками, передает life.ru

— Настоящие произведения киноискусства с годами раскрываются новыми гранями. И это очень здорово, что благодаря нашему проекту у детей и взрослых появилась возможность по достоинству оценить шедевры отечественной анимации, — отметила председатель правления киностудии Юлиана Слащёва.

Отмечается, что восстановительные работы потребовались из-за потери качества картин. С момента своего создания киноплёнки с мультфильмами потеряли в цвете, а некоторые имели и физическое повреждение. После оцифровывания видеоплёнки дефекты стали ещё больше видны, а сами картины не соответствовали современным стандартам теле- и кинопоказа.

В первый сборник программы показов вошли: "Тайна третьей планеты", "Щелкунчик", "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Сказка о царе Салтане". В прокат они выйдут 5 декабря в объединённой сети кинотеатров "Синема парк", "Формула кино", "Кино Окко".

life.ru
  • Сегодня, 19:04
  • DTV
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