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В Молдове начата разработка Кодекса здравоохранения

В Молдове начата разработка Кодекса здравоохранения

В парламенте РМ создана специальная комиссия, которой поручена работа над документом, определяющим деятельность системы здравоохранения.

Охватить все аспекты деятельности системы медицинских услуг предстоит специальной парламентской комиссии, которая начала работу над проектом Кодекса здравоохранения.

Кроме этого объемного документа, вошедшим в комиссию депутатам парламента предстоит разработать и Стратегию развития сектора здравоохранения страны на период 2020-2030 годов, передает sputnik.md.

Законопроекты предстоит подготовить и представить для рассмотрения на пленарном заседании законодательного органа в течение 60 дней.

К работе над Кодексом привлечены специалисты Госканцелярии, органов центрального публичного управления, сотрудники медицинского университета имени Николае Тестемицану, отечественные и зарубежные эксперты.

Ранее сообщалось, что правительство Молдовы продлит действие некоторых законов, принятых в связи с режимом чрезвычайного положения в здравоохранении.

Так, денежные надбавки медработникам, которые задействованы в лечении больных коронавирусом, сохранят до конца 2020 года. В проекте закона, вынесенного на публичное обсуждение, указано, что по нынешнему законодательству срок действия выплат заканчивается уже 30 ноября. Поэтому предлагается его продлить.

sputnik.md

  • Сегодня, 09:05
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