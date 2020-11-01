Легенды провели равный выставочный бой. В Карсоне (Калифорния, США) на арене Dignity Health Sports Park состоялся выставочный поединок Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.
Легендарные боксеры с первого раунда начали размениваться ударами, однако ни один из них сильно не задел никого. Уже со второго раунда ветераны перешли в клинч, сообщает korrespondent.netkorrespondent.net.
С каждым раундом, который длился две минуты, а не три, была заметна усталость боксеров. Майк Тайсон изредка поражал быстрыми атаками, а Рой Джонс старался сводить все к клинчу.
Таким образом, Майк Тайсон и Рой Джонс прошли всю дистанцию в восемь раундов.