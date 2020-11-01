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Майк Тайсон и Рой Джонс не выявили сильнейшего

Майк Тайсон и Рой Джонс не выявили сильнейшего

Легенды провели равный выставочный бой.
В Карсоне (Калифорния, США) на арене Dignity Health Sports Park состоялся выставочный поединок Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.

Легендарные боксеры с первого раунда начали размениваться ударами, однако ни один из них сильно не задел никого. Уже со второго раунда ветераны перешли в клинч, сообщает korrespondent.netkorrespondent.net.

С каждым раундом, который длился две минуты, а не три, была заметна усталость боксеров. Майк Тайсон изредка поражал быстрыми атаками, а Рой Джонс старался сводить все к клинчу.

Таким образом, Майк Тайсон и Рой Джонс прошли всю дистанцию в восемь раундов.

Судьи поединка присудили ничейный результат, а уникальный пояс WBC Frontline Battle достался двоим.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:07
  • DTV
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