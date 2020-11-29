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Российских пенсионеров предупредили о предстоящей проверке доходов

Российских пенсионеров предупредили о предстоящей проверке доходов

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец предупредила пенсионеров о предстоящей в 2021 году проверке доходов. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт рассказала, что Счетная палата по итогам проверки выявила нарушения как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. Поэтому теперь будет проведена проверка на предмет правильности выплат пенсий, сообщает lenta.ru.

В первую очередь будет проверяться наличие дополнительных доходов с целью исключить получение различных надбавок и доплат к пенсии. Их проведут Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты. Во-вторых, будет проверяться место жительства пенсионеров, получающих пенсии в северных регионах или по доверенности через другое лицо, им нужно будет самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд для подтверждения данных. Кроме того, проверки затронут и пенсионеров, проживающих за рубежом. Они должны один раз в год отмечаться в российском консульстве.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — пояснила Иванова-Швец.

Ранее сообщалось, что российские власти в 2021 году планируют проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 6,3 процента, что почти в полтора раза превысит инфляцию. Таким образом в среднем пенсия увеличится на одну тысячу рублей. Кроме того, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля следующего года — размер индексации будет определяться исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. К настоящему моменту он составляет 3,8 процента.
lenta.ru
  • Сегодня, 09:11
  • DTV
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