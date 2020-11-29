В Центральной избирательной комиссии ПМР открылся Информационный центр. Его сформировали специально для обеспечения открытости и гласности в работе избирательных комиссий и создания условий для оперативного ознакомления избирателей с ходом голосования, рассмотрения судебных и иных жалоб.
В Информационном центре работают представители Верховного суда ПМР, Прокуратуры ПМР, Уполномоченный по правам человека, а также журналисты, передает novostipmr.com.
В 15:30 ожидается приезд международных наблюдателей. В течение дня в Информационном центре они будут делиться итогами своей работы.