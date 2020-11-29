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В ЦИК ПМР открылся Информационный центр

В ЦИК ПМР открылся Информационный центр

В Центральной избирательной комиссии ПМР открылся Информационный центр. Его сформировали специально для обеспечения открытости и гласности в работе избирательных комиссий и создания условий для оперативного ознакомления избирателей с ходом голосования, рассмотрения судебных и иных жалоб.

В Информационном центре работают представители Верховного суда ПМР, Прокуратуры ПМР, Уполномоченный по правам человека, а также журналисты, передает novostipmr.com.

В 15:30 ожидается приезд международных наблюдателей. В течение дня в Информационном центре они будут делиться итогами своей работы.

novostipmr.com
  • Сегодня, 09:59
  • DTV
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