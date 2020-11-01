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В Одессе пьяный водитель искусал полицейского

В Одессе пьяный водитель искусал полицейского

После остановки водитель вел себя агрессивно: не хотел выходить из авто, показывать водительское удостоверение.
Одесские патрульные задержали на улице Атамана Головатого 34-летнего жителя поселка Тарутино, который сел пьяным за руль BMW316 и нарушал правила дорожного движения. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает korrespondent.net ссылаясь на портал dumskaya.

Мужчина после остановки авто был агрессивен, отказывался выходить из машины и показывать водительские права.

Когда он все же вышел из машины, то набросился на патрульных, нанеся лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки. Пострадал и его коллега, младший сержант - его неадекватный мужчина укусил за руку в районе бицепса и ударил в колено.

В конце концов полицейские скрутили агрессивного водителя и доставили на медицинское освидетельствование состояния опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Ранее в Одесской области пьяный водитель после остановки его транспорта полицейскими, набросился на правоохранителей и покусал их. Инцидент произошел в поселке Таирово Овидиопольского района.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:10
  • DTV
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