После остановки водитель вел себя агрессивно: не хотел выходить из авто, показывать водительское удостоверение. Одесские патрульные задержали на улице Атамана Головатого 34-летнего жителя поселка Тарутино, который сел пьяным за руль BMW316 и нарушал правила дорожного движения. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает korrespondent.net ссылаясь на портал dumskaya.
Мужчина после остановки авто был агрессивен, отказывался выходить из машины и показывать водительские права.
Когда он все же вышел из машины, то набросился на патрульных, нанеся лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки. Пострадал и его коллега, младший сержант - его неадекватный мужчина укусил за руку в районе бицепса и ударил в колено.
В конце концов полицейские скрутили агрессивного водителя и доставили на медицинское освидетельствование состояния опьянения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).
Ранее в Одесской области пьяный водитель после остановки его транспорта полицейскими, набросился на правоохранителей и покусал их. Инцидент произошел в поселке Таирово Овидиопольского района. korrespondent.net