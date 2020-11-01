В ходе заседания Оперативного штаба говорили о том, что резкий скачок выявляемости COVID-19 в Приднестровье связан с тем, что в течение нескольких дней, предшествующих активному росту показателей, не функционировала столичная лаборатория, в связи с чем накопился значительный объем требующего исследования биоматериала потенциальных носителей вируса. С запуском практики экспресс-тестирования покрыта потребность в проведении анализов предыдущих дней и активизирована работа по массовому тестированию граждан с коронавирусной симптоматикой либо относящихся к кругу контактных лиц. Только за 4 дня исследовано 2716 проб и выявлено, соответственно, 1119 заболевших. Пока госпитальная сеть с наплывом больных справляется. Занято 83% коечного фонда (с учетом консервации филиала на базе лагеря «Спартак»). В ближайшие дни ожидается многочисленная выписка выздоровевших граждан. При такой динамике Минздрав ПМР обходится без лечения носителей COVID-19 на дому. На случай ухудшения ситуации прорабатывается детальный план действий по внедрению в общую систему противостояния пандемии института домашней изоляции и контролируемого оказания медицинской помощи без помещения инфицированных лиц без ярко выраженной симптоматики коронавируса в стационары. Этому вопросу будет посвящено одно из сегодняшних рабочих совещаний при Президенте, сообщается на сайте главы государства.
Что касается распределения пациентов между центральными инфекционными госпиталями и филиалами: Президент поручил главврачам провести мониторинг, и пациентов, не нуждающихся в сложном лечении, перевести в адаптированные под медизоляторы учреждения (Суворовское училище, кадетский корпус, «Днестровские зори»), а тех, чье состояние требует врачебного надзора, направить в головные стационары. В связи с увеличением числа тяжелобольных на базе столичного инфекционного госпиталя открывается отделение интенсивной терапии. Будет подготовлено 15 соответствующим образом оборудованных койкомест. Уже завтра новое отделение будет обеспечено полусотней кислородных баллонов.
При обсуждении обеспеченности ЛПУ лекарственными препаратами, СИЗ и медоборудованием речь зашла о дефиците в некоторых медучреждениях гепарина. Президент поручил Минздраву обеспечить общереспубликанский резерв препарата. Еще одно важное для республики приобретение –100000 экспресс-тестов на антиген. Вадим Красносельский призвал к рачительности их использования. Этого объема должно хватить как минимум до весны. На вопрос Главы государства о том, почему при наличии тестов, предполагающих проведение исследования в течение 15-20 минут, сохраняется практика содержания в стационарах граждан, ожидающих результатов анализа на наличие COVID-19 в организме (таковых сейчас 173 человека), Министр здравоохранения пояснила, что это граждане, экспресс-тест на антиген которых дал отрицательный результат, но симптоматика сигнализирует о вероятности инфицирования коронавирусом. У данных пациентов взят дополнительно классический ПЦР-тест.
Одна из коммерческих организаций закупила для нужд Минздрава ПМР 4000 доз китайского препарата растительного происхождения. Лекарство предназначено для лечения бессимптомных и легко переносящих болезнь пациентов. Партия рассчитана на 2000 человек. Обсуждается вопрос приобретения препарата и по линии Минздрава.
Говорили на совещании об организации образовательного процесса в условиях пандемии. Обсуждали, к примеру, проект программы льготного кредитования граждан для приобретения компьютерной техники, необходимой школьникам для полноценного участия в учебном процессе на дистанционке. Президент инициативу поддержал. Еще одно правительственное предложение – предоставить высвободившиеся после переоснащения школ компьютеры в пользование ученикам, не имеющим дома необходимой техники. Предлагается организовать с соблюдением всех мер безопасности локальные учебные места на площадках образовательных учреждений. Оба вопроса прорабатывается.
Относительно перспектив смены действующего в республике механизма организации образовательного процесса: Президент подчеркнул, что формат сохранится как минимум до конца школьной четверти. Дальнейшие решения будут приниматься по обстоятельствам. Данные последних четырех дней по заболеваемости в учебно-воспитательных коллективах таковы: выявлено 40 заболевших среди персонала детских садов и 12 инфицированных воспитанников, 26 сотрудников школ и 44 ученика. В такой ситуации говорить о смягчении карантинных мер и переформатировании процесса обучения неуместно, считает Глава государства. По его словам, основополагающим фактором при принятии решений остается сохранение жизни и здоровья людей. president.gospmr.org