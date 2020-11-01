Действие карантинных ограничений в ПМР может быть продлено до 1 февраля 2021 года. С такой инициативой выступил Президент Вадим Красносельский.
Поводом для разработки законопроекта стала необходимость продолжения борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает novostipmr.com.
Проект документа в режиме законодательной необходимости направлен на рассмотрение Верховного Совета.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса 17 марта этого года в Приднестровье было введено чрезвычайное положение. Действие режима ЧП, а затем карантинных ограничительных мер неоднократно продлевалось. В их числе – масочный режим, социальная дистанция, штрафы за нарушение карантина, особый порядок пересечения границы и другие.
С начала пандемии коронавирус подтвержден у 12 276 граждан. Выздоровели 8269 приднестровцев, скончались 245.