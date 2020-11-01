В республике введён запрет на проведение занятий в спортзалах и закрытых помещениях. Соответствующий приказ начальника Госслужбы по спорту опубликован на сайте ведомства. Это касается спортивных кружков, секций, спортивных федераций, клубов и т.д. До 1 января им запрещено осуществлять учебно-тренировочный процесс в обычном формате. Можно только (при наличии возможности и условий) проведение занятий на открытом воздухе либо с применением дистанционных образовательных технологий, сообщает novostipmr.com.
Училище Олимпийского резерва до 1 января также переводят на дистанционный режим работы с запретом на проживание там обучающихся.