Dnestr.TV

 
0

МИД: Украине нужно больше учений НАТО

МИД: Украине нужно больше учений НАТО

Украинская сторона в очередной раз заявила представителям стран НАТО о намерении стать членом Альянса.

Украина стремится увеличить количество учений НАТО, чтобы усилить взаимодействие со странами Альянса в Черноморском регионе. Об этом говорится в видеообращении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, обнародованном в среду, 2 декабря, на его странице в Facebook.

Отметим, что министр обратился к украинцам по итогам встречи по проблемам безопасности Черноморского региона в рамках второго дня заседания НАТО на уровне глав МИД, в том числе Украины и Грузии, в формате видеоконференции, передает korrespondent.net.

Кулеба подчеркнул, что перспектива увеличения присутствия сил НАТО в Черном море есть.

"Могу сказать несколько результатов. Очевидно, что будет больше вовлечения НАТО в безопасность в регионе Черного моря. Безусловно, будет больше взаимодействия НАТО с Украиной и Грузией по вопросам безопасности Черноморского региона", - уточнил он.

Кроме того, добавил глава МИД, в ходе заседания украинская сторона в очередной раз заявила представителям стран НАТО о намерении стать членом Альянса.

Напомним, как сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, в следующем году ВСУ планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, восемь из которых пройдут на территории Украины и 14 за рубежом.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна