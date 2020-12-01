«Наследие Святой Руси» - под таким названием в центральной библиотеке г. Бендеры открылась выставка фоторабот Бричак Виктора. Выставка посвящена современной жизни и развитию православно-старообрядческой общине г. Бендеры, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
Бендерчанин Бричак Виктор Иванович еще в молодых годах увлекся филателией и фотографией. Его стремление - в каждом мгновении увидеть прекрасное, запечатлеть историю родного города, его традиций. Семья, труд, спорт, природа, история, вера - все стороны человеческой жизни человека и его прекрасное окружение находят свое отражение в работах Виктора Ивановича.