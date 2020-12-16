С января по октябрь экспорт товаров в страны Евросоюза составил 1 340,5 миллиона долларов США, 28,2 процента которого составляют поставки в Румынию.
Национальное бюро статистики сообщает, что с января по октябрь 2020 года экспорт товаров составил 2 004,9 млн долларов США, что на 12,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, сообщает moldpres.md
Страны Европейского союза были основным направлением молдавского экспорта. С января по октябрь 2020 года экспорт товаров составил 1 340,5 млн долларов США, что составляет 66,9% от общего объема экспорта. Согласно статистическим данным, 28,2 процента от общего объема экспорта товаров были предназначены для Румынии. На втором месте - Германия с 9,3% от общего объема экспорта, а на третьем - Италия с 8,5%.
С января по октябрь экспорт товаров в страны СНГ составил 305,1 миллиона долларов США. Наибольший экспорт в страны СНГ был произведен в Российскую Федерацию (8,9% от общего объема экспорта), Беларусь (2,7%) и Украину (2,6%). moldpres.md