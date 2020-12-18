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На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеленку

На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеленку

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook призвала жителей страны провести "декоммунизацию домашних аптечек", выбросив из них "останки совка".

Так, в список неэффективных препаратов она внесла йод и зеленку и посоветовала обрабатывать раны "более безопасными и современными" средствами, передает ria.ru.

Аналогичные претензии экс-чиновница выдвинула к горчичникам и оксолиновой мази, предупредив, что их использование может вызвать ожоги кожи.

Супрун также рекомендовала отказаться от мази Вишневского и популярной "звездочки", поскольку, по ее словам, их эффективность научно не доказана.

Ульяна Супрун занимала должность министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год. Чиновница не раз попадала в скандалы из-за своих неоднозначных высказываний. Так, например, она призывала украинцев есть "поменьше черной икры", а также утверждала, что использование нецензурной лексики полезно для здоровья.
ria.ru
  • Сегодня, 08:37
  • DTV
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