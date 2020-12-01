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Под Черниговом 80-летний дедушка угнал "Лексус"

Под Черниговом 80-летний дедушка угнал "Лексус"

Под Черниговом 80-летний мужчина угнал элитный автомобиль, который стоял около сельсовета. Вместо "позаимствованного" Lexus пенсионер оставил свой складной велосипед "Аист".

Инцидент произошел в селе Крехаев в Козелецком районе. Об этом передали в пресс-службе полиции Черниговской области.

Как выяснилось, осуществить дерзкий угон авто мужчине 1940 года рождения удалось без особых усилий - ключи зажигания были в замке, а машина была заведена, так как водитель решил зайти в административное здание лишь на несколько минут, сообщает rbc.ua.

Под Черниговом 80-летний дедушка угнал "Лексус"

Отмечается, что после обнаружения пропажи автомобиля его владелец сразу же обратился к правоохранителям, и на поиски отправился весь личный состав Козелецкого отделение полиции.

"Меньше часа понадобилось правоохранителям, чтобы вычислить, куда направился злоумышленник. К поискам на собственном автомобиле присоединились и знакомые заявителя", - говорится в сообщении.

"Лексус" удалось догнать уже в Рожнах Броварского района под Киевом.

Пожилой угонщик рассказал правоохранителям, что проезжал возле сельсовета на велосипеде и когда увидел элитное авто и решил его угнать.

Правоохранители установили, что пенсионер ранее проблем с законом не имел, жил одиноко.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время идет расследование в рамках части 2 статьи 289 Уголовного кодекса - незаконное завладение транспортным средством. За такое правонарушение "светит" лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Под Черниговом 80-летний дедушка угнал "Лексус"
Под Черниговом пенсионер угнал "Лексус", а вместо него оставил свой велосипед "Аист" (фото: facebook.com/policechernigivshchini)

Пользователи сети в комментариях под публикацией заступаются за дедушку и призывают "копов" отпустить 80-летнего пенсионера, а владельца авто - забрать заявление и "не позориться".

-Пожалуйста, отпустите и помилуйте дедушки! Вы еще долго будете кататься на этой и на других машинах, а у него, может, мечта жизни сбылась! Ну прокатился на крутой тачке человек? А не надо ключи оставлять! Может он подумал, что это Святой Николай послал машину! Уберите заявление! А вам Бог отблагодарит!

-Заявитель пусть хоть не позорится! Забери заявление, пусть дед век дома доживает.

-Ну хоть ненадолго дедушка себя почувствовал крутым. Хотя и незаконно, конечно, но от того еще больше адреналина... "Пострадавшему" конечно сочувствую, потому что очень хорошо понимаю эмоции, которые пришлось пережить... Мира всем и хорошего настроения. Хорошо то, что все закончилось хорошо.

-Дедуля решил на старости лет хоть прокататься на крутом авто, дайте дожить деду хоть дома, и не оставляйте авто з ключами - будет наука владельцу.

-Дед - красавчик, он не украл, а поменялся, вместо "Лексуса" оставил "Аист" - все по-честному. Я бы и заяву на него забрал из полиции.

-Какие у нас крутые мужчины в 80 лет! Орел!
rbc.ua
  • Сегодня, 07:00
  • DTV
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