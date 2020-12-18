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Куда эмигрируют граждане Молдовы
На фоне постоянно растущего числа мигрантов, 4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 декабря днём признания роли и вклада мигрантов в развитие общества.
Миграция - это явление, которое затрагивает население во всем мире, и Республика Молдова не является исключением, передает diez.md
В связи с этим мы проанализировали официальные данные, опубликованные на сайте Национального бюро статистики за 2019 год, и обнаружили, что в прошлом году более 3500 молдаван эмигрировали.
Десять государств, куда уезжают:
- Россия – 1941 человек (1008 женщин, 933 мужчин);
- США – 564 человека (274 женщины, 290 мужчин);
- Германия – 341 человек (206 женщин, 135 мужчин);
- Украина – 212 человек (99 женщин, 113 мужчин);
- Израиль – 200 человек (100 женщин, 100 мужчин);
- Беларусь – 120 человек (54 женщины, 64 мужчины);
- Австрия – 51 человек (37 женщин, 14 мужчин);
- Канада – 27 человек (девять женщин, 18 мужчин);
- Турция – 21 человек (13 женщин, 8 мужчин);
- Италия – 20 человек (11 женщин, девять мужчин).
За тот же период в Молдову иммигрировало более 4800 иностранцев. Список стран, откуда переезжают к нам иностранные граждане:
- Украина – 919 человек;
- Турция – 760 человек;
- Россия – 739 человек;
- Румыния – 459 человек;
- Индия – 333 человека;
- Азербайджан – 256 человек;
- США – 226 человек;
- Узбекистан – 204 человека;
- Италия – 118 человек;
- Израиль – 83 человека.
diez.md
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