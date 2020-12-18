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Куда эмигрируют граждане Молдовы

Куда эмигрируют граждане Молдовы

На фоне постоянно растущего числа мигрантов, 4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 декабря днём признания роли и вклада мигрантов в развитие общества.

Миграция - это явление, которое затрагивает население во всем мире, и Республика Молдова не является исключением, передает diez.md

В связи с этим мы проанализировали официальные данные, опубликованные на сайте Национального бюро статистики за 2019 год, и обнаружили, что в прошлом году более 3500 молдаван эмигрировали.

Десять государств, куда уезжают:

- Россия – 1941 человек (1008 женщин, 933 мужчин);

- США – 564 человека (274 женщины, 290 мужчин);

- Германия – 341 человек (206 женщин, 135 мужчин);

- Украина – 212 человек (99 женщин, 113 мужчин);

- Израиль – 200 человек (100 женщин, 100 мужчин);

- Беларусь – 120 человек (54 женщины, 64 мужчины);

- Австрия – 51 человек (37 женщин, 14 мужчин);

- Канада – 27 человек (девять женщин, 18 мужчин);

- Турция – 21 человек (13 женщин, 8 мужчин);

- Италия – 20 человек (11 женщин, девять мужчин).

За тот же период в Молдову иммигрировало более 4800 иностранцев. Список стран, откуда переезжают к нам иностранные граждане:

- Украина – 919 человек;

- Турция – 760 человек;

- Россия – 739 человек;

- Румыния – 459 человек;

- Индия – 333 человека;

- Азербайджан – 256 человек;

- США – 226 человек;

- Узбекистан – 204 человека;

- Италия – 118 человек;

- Израиль – 83 человека.

diez.md
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