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В «адской» пещере Румынии найден новый вид ядовитой сколопендры

В «адской» пещере Румынии найден новый вид ядовитой сколопендры

Международная группа ученых обнаружила новый вид сколопендры в румынской пещере Мовиле, известной своими экстремальными условиями.

Пещера в уезде Констанца в нескольких километрах от побережья Черного моря образовалась около 5 миллионов лет назад. Ученые считают, что по меньшей мере 500 тысяч лет она полностью изолирована от внешнего мира.

Пещеру называют «адской» из-за ее необычной атмосферы. Уровень кислорода здесь составляет около 7−10%, концентрация углекислого газа и метана очень высокая. К тому же, в воздухе и воде пещеры содержится много сероводорода и аммиака, передает news.mail.ru.

В закрытой экосистеме обитает больше 30 уникальных видов живых существ: пиявки, многоножки, пауки, водяные скорпионы. Еще около 2 десятков видов встречаются и в других местах планеты. Все они приспособились к экстремальным условиям Мовиле.

Новый вид получил название Cryptops speleorex, что означает «король пещеры». Он достигает в длину 52 мм. Это крупнейший обитатель пещеры из известных и ядовитый хищник, который стоит на вершине пищевой цепочки Мовиле. Новый вид описан в журнале ZooKeys.

В «адской» пещере Румынии найден новый вид ядовитой сколопендры

По словам исследователей, Cryptops speleorex морфологически и генетически значительно отличается от своих ближайших родственников. Он эволюционировал в течение миллионов лет, чтобы приспособиться к жизни в абсолютной тьме.

Анна Лысенко, news.mail.ru
  • Вчера, 22:10
  • DTV
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