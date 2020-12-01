Международная группа ученых обнаружила новый вид сколопендры в румынской пещере Мовиле, известной своими экстремальными условиями.
Пещера в уезде Констанца в нескольких километрах от побережья Черного моря образовалась около 5 миллионов лет назад. Ученые считают, что по меньшей мере 500 тысяч лет она полностью изолирована от внешнего мира.
Пещеру называют «адской» из-за ее необычной атмосферы. Уровень кислорода здесь составляет около 7−10%, концентрация углекислого газа и метана очень высокая. К тому же, в воздухе и воде пещеры содержится много сероводорода и аммиака, передает news.mail.ru.
В закрытой экосистеме обитает больше 30 уникальных видов живых существ: пиявки, многоножки, пауки, водяные скорпионы. Еще около 2 десятков видов встречаются и в других местах планеты. Все они приспособились к экстремальным условиям Мовиле.
Новый вид получил название Cryptops speleorex, что означает «король пещеры». Он достигает в длину 52 мм. Это крупнейший обитатель пещеры из известных и ядовитый хищник, который стоит на вершине пищевой цепочки Мовиле. Новый вид описан в журнале ZooKeys.
По словам исследователей, Cryptops speleorex морфологически и генетически значительно отличается от своих ближайших родственников. Он эволюционировал в течение миллионов лет, чтобы приспособиться к жизни в абсолютной тьме.