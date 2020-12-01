Верховная Рада приняла закон относительно невозможности влияния извне на банковский сектор, напомнил президент.
Президент Владимир Зеленский заверил, что никто не влияет на банковский сектор в Украине, в том числе и олигарх Игорь Коломойский. Об этом в субботу, 19 декабря, Зеленский сказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента.
Глава государства напомнил, что парламент принял очень сложный закон о невозможности влияния извне на банковский сектор, передает korrespondent.net.
"Я считаю, что мы победили на этом направлении, поэтому на банковский сектор никто, включая господина Коломойского, сегодня не может влиять. Национальный банк является независимым. Монетарная политика и вообще политика Национального банка на сегодня независимы. Они имеют полную поддержку от меня", - заверил президент.
Ранее Верховная Рада Украины в мае текущего года приняла так называемый банковский закон, необходимый для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Законом предусматривается изменение процедуры национализации банков и вывод их с рынка. В частности, запрещается отменять решения Нацбанка о неплатежеспособности банка через суд.
Этот закон исключает возможность того, что олигарх Игорь Коломойский вернет контроль над ранее принадлежавшим ему крупнейшим банком Украины - "Приватбанком".
Напомним, что возобновлено дело о национализации ПриватБанка. Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.
Также сообщалось, что ПриватБанк отсудил миллиард у компании Коломойского. Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск государственного ПриватБанка к компании Агротерминал и решил взыскать с нее как поручителя компании Бориваж 1 млрд гривен задолженности. korrespondent.net