Украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. Такое утверждение содержится на официальном сайте надзорного ведомства.
В прокуратуре заявляют, что эти суда якобы нарушили порядок въезда и выезда на полуостров". В ведомстве намерены обратиться в украинское бюро Интерпола, чтобы данные суда были объявлены в розыск, а также направить запросы властям других стран с целью их фактического ареста. Кому конкретно принадлежат упомянутые суда и под какими флагами они ходят, не уточняется, пишет ria.ru.
Прокуратура заявила, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты в Крыму квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины, они влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.
В ноябре прокуратура так называемой "Автономной республики Крым и города Севастополь" аналогичным образом заочно арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это решение "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы", а депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек заявил, что арест российских самолетов — это всего лишь "отчет о проделанной работе". ria.ru