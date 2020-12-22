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Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты

Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты

Украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. Такое утверждение содержится на официальном сайте надзорного ведомства.

В прокуратуре заявляют, что эти суда якобы нарушили порядок въезда и выезда на полуостров". В ведомстве намерены обратиться в украинское бюро Интерпола, чтобы данные суда были объявлены в розыск, а также направить запросы властям других стран с целью их фактического ареста.
Кому конкретно принадлежат упомянутые суда и под какими флагами они ходят, не уточняется, пишет ria.ru.

Прокуратура заявила, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты в Крыму квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины, они влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

В ноябре прокуратура так называемой "Автономной республики Крым и города Севастополь" аналогичным образом заочно арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это решение "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы", а депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек заявил, что арест российских самолетов — это всего лишь "отчет о проделанной работе".
ria.ru
  • Сегодня, 07:21
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