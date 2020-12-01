В целом за последние восемь лет на территории Украины зарегистрировано 537 случаев заболевания АЧС.
В Кировоградской, Киевской и Николаевской областях ветеринары зафиксировали случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.
В целом за последние восемь лет в Украине зарегистрировано 537 случаев заболевания африканской чумой свиней, пишет korrespondent.net.
Как сообщили в Госпродпотребслужбе, в очагах заболевания проводятся меры по локализации и недопущению распространения возбудителя вируса.
Напомним, в июле на свиноферме в Белоцерковском районе Киевской области с целью ликвидировать вспышку заражения африканской чумой свиней уничтожили 3,77 тысячи животных. korrespondent.net