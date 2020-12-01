Dnestr.TV

 
0

В трех регионах Украины выявили случаи африканской чумы свиней

В трех регионах Украины выявили случаи африканской чумы свиней

В целом за последние восемь лет на территории Украины зарегистрировано 537 случаев заболевания АЧС.

В Кировоградской, Киевской и Николаевской областях ветеринары зафиксировали случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.

В целом за последние восемь лет в Украине зарегистрировано 537 случаев заболевания африканской чумой свиней, пишет korrespondent.net.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, в очагах заболевания проводятся меры по локализации и недопущению распространения возбудителя вируса.

Напомним, в июле на свиноферме в Белоцерковском районе Киевской области с целью ликвидировать вспышку заражения африканской чумой свиней уничтожили 3,77 тысячи животных.
korrespondent.net
  • Сегодня, 02:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна