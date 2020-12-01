Янтарь может сохранять биологические объекты на десятки и даже сотни миллионов лет, подчеркивают эксперты.
В Мьянме, где добывается бирманский янтарь, в кусочке ископаемой смолы обнаружили цветок, который ранее не был известен ученым. Находку отнесли к покрытосеменным растениям мелового периода, род назвали Valviloculus, а вид - pleristaminis. Об этом пишет ботанический журнал BRIT.
“Цветок попал в смолу примерно 100 миллионов лет назад на суперконтиненте Гондвана. Предположительно, он был частью разнополого соцветия. Найденный цветок мужского пола, он содержит полсотни тычинок. Каждая из них состоит из пыльника и тонкой нити”, - сообщают ученые.
По словам ученых, цветок имеет всего два миллиметра в поперечнике и образован напоминающей по форме яйцо чашечкой из шести листочков околоцветника, пишет korrespondent.net.
“Открытие крошечного цветка может помочь больше узнать о древних геологических процессах”, - считают специалисты.
Дело в том, что ученые по-разному датируют раскол Гондваны, в результате которого образовалась плита, где сейчас находится Мьянма. Разброс серьезный: от 200 миллионов до 500 миллионов лет назад.
Биологи же считают, что покрытосеменные растения начали распространяться лишь около 100 миллионов лет назад. При этом найденный в янтаре цветок, по всей видимости рос непосредственно в лесу Гондваны или совсем еще недалеко от нее отошедшей плиты.
“Это значит, что раскол мог произойти намного позже, чем предполагалось ранее”, - говорят ученые.
Напомним, ученые из Японского передового института науки и технологий изобрели и опробовали технологию, которая доставляет к цветам пыльцу при помощи мыльных пузырей. korrespondent.net