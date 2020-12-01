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Украина за два года должна погасить более 17 млрд долларов валютных долгов

Украина за два года должна погасить более 17 млрд долларов валютных долгов

Украине в последующие два года необходимо будет заплатить более 17 млрд долларов по государственному и гарантированному государством долгу в иностранной валюте.

Об этом говорится в годовом отчете о финансовой стабильности, представленном сегодня Нацбанком Украины, передает ua.today

"В 2021-2022 годах Украине необходимо будет заплатить более 17 млрд долларов по государственному и гарантированному государством долгу в иностранной валюте. Это эквивалентно около 65% международных резервов по состоянию на начало декабря", - говорится в отчете.

По данным НБУ, накопленный объем резервов в сочетании с плавающим курсообразованием создают определенный запас прочности - однако, чтобы не допустить появления значительных дисбалансов и расходования резервов, Украине нужно сохранять постоянный доступ к кредитам МФО и внешним частным рынкам капитала.

"В декабре Украина получила 670,2 млн долларов от дополнительного размещения еврооблигаций и 623,5 млн евро по программе макрофинансовой помощи от Европейского союза, которые были направлены в бюджет.

Дальнейшие поступления традиционно будут зависеть от выполнения Украиной своих обязательств в части проведения реформ", - говорится в отчете НБУ.

ua.today
  • Сегодня, 05:35
  • DTV
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