Компания "Газпром" претендует на газопроводы, построенные на средства местных бюджетов, а также частные вложения граждан.
Об этом говорится в находящемся в Министерстве экономики и инфраструктуры проекте Соглашения с российским газовым гигантом об урегулировании долга за газ, бесплатно поставленный в Приднестровье, пишет omg.md
Выдержку из текста документа опубликовал в соцсетях гл. редактор агентства Omega Александр Петков, занимающийся расследованием коррупционных схем в структуре АО "Молдовагаз" (монополист, дочерняя компания "Газпрома" – Ред.).
Согласно одной из статей документа, в счет долга Правительством Республики Молдова планируется "передача в уставный капитал АО "Молдовагаз" газопроводов, построенных на публичные средства, и конвертация части задолженности перед ПАО "Газпром" в акции АО "Молдовагаз"".
Известно, что речь идет о публичных газопроводах общей протяженностью 6730 км.
Накануне, комментируя заявления главы правления АО "Молдовагаз" Вадима Чебана о намерении передать в счет долга "Газпрому" часть собственности в Приднестровье, Петков заявил, что таким образом Чебан пытается отвести внимание от основной части сделки и пообещал найти и опубликовать скрываемый властями проект Соглашения с "Газпромом".
По мнению Александр Петкова, это Соглашение по урегулированию фиктивного долга почти в 7,5 миллиарда долларов является "прямой угрозой энергетической безопасности Молдовы".
"Подтвердились все подозрения о том, что "эффективные менеджеры" Додона закинули "пробный шар" в виде предложения передать в счет долга собственность "Молдовагаз" в Приднестровье.
В ст. 5 Соглашения они договариваются о том, что правительство передаст "Молдовагаз", то есть "Газпрому", все газопроводы, построенные на публичные деньги. Это те самые газопроводы, которые были построены на деньги примарий, на деньги простых потребителей, вынужденных оплачивать это строительство", - написал Петков.
В этой связи он публично обратился к президенту Майе Санду.
"Г-жа Майя Санду, праздник закончился, начались будни. Вы публично пообещали в своей инаугурационной речи стать защитником мэров городов и сел. Я уверен, что никто из них даже не поставлен в известность о планах правительства в лице Министерства экономики по поводу построенных за счет местных бюджетов газопроводов.
То, что написано в этом документе - направлено, в том числе, и против муниципальной, городской и сельской собственности, против интересов государства", - добавил Александр Петков.
Ранее, настаивая на криминальной составляющей газового долга, Александр Петков заявлял, что расчет газового монополиста прост: за долги лишить всю Молдову газотранспортной системы.
Петков настаивает, что долг в почти 7,5 млрд долларов, на который рассчитывает "Газпром", является "фиктивным". Он настаивает, что так называемый долг за газ перед "Газпромом" оформлялся через находящееся в Приднестровье предприятие SRL "Тираспольтрансгаз" (структура АО "Молдовагаз") несмотря на то, что оно получило молдавский идентификационный код (IDNO) лишь 25 мая 2020 года. В этих условиях весь так называемый газовый долг стал частью схемы по транснациональному отмыванию денег, в которой замешаны не только чиновники из "Газпрома" и Приднестровья, но и в правительстве Молдовы.
Акциями молдо-российского АО "Молдовагаз" владеют "Газпром" (50% + 1 акция), правительство Молдовы (35,33%) и власти Приднестровья (13,44%). Еще 1,23% акций принадлежат физическим и юридическим лицам. С 2006 года Приднестровье передало свой пакет акций в доверительное управление "Газпрому", который полностью ими распоряжается.