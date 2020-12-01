Повышение заработных плат работников бюджетной сферы и пенсий запланировано с 1 апреля 2021 года. На эти цели в республиканском бюджете зарезервировано 160 млн рублей, сообщила в эфире Первого Приднестровского телеканала первый вице-премьер – министр финансов Татьяна Кирова.
Насколько увеличатся зарплаты и пенсии, определит специальная комиссия из представителей Правительства и депутатов Верховного Совета, сказала министр финансов.
Татьяна Кирова отметила, что параметры бюджета-2021 формировались с учетом прогнозируемых восстановительных темпов экономики. По ее словам, ожидаемый уровень доходов, заложенный на будущий год, близок к показателям 2019-го, передает novostipmr.com.
«При этом хочу отметить: да, мы заложили темпы восстановления экономики, но конкретные решения о размерах и реальной возможности будут зависеть от того, какой будет фактическая динамика в первом квартале 2021 года. То есть подтвердятся ли эти темпы восстановления, с одной стороны. С другой стороны, мы все прекрасно знаем, что пандемия никуда не ушла, нам в этих условиях придется функционировать весь следующий год», – констатировала министр финансов.
Несмотря на непростую ситуацию в экономике, в 2021 году государство будет в полном объеме выполнять свои социальные обязательства, отметила Татьяна Кирова. Сохраняются все льготы, пособия, компенсационные выплаты. Останутся на прежнем уровне для населения тарифы на коммунальные услуги.
«Льготное кредитование, которое реализуется не первый год в отношении определенных категорий граждан, будет продолжено и в следующем году. Будут продолжены все программы социального характера, а также индексация советских вкладов», – сказала первый вице-премьер, добавив, что возрастной порог для этих выплат поднят на 5 лет (1000 рублей будет выплачиваться людям до 1950 года рождения – прим. ред.). novostipmr.com