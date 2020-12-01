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С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ)

С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ)

С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики подписан 19 декабря 2020 года и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 24 декабря 2020 года, регистрационный № 9917, сообщается на сайте ведомства.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (бюджетные организации, предприятия малого бизнеса с количеством работников до 50 чел.):

а) для неквалифицированных работников – 1639 руб.;

б) для квалифицированных работников – 1802,9 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

а) для неквалифицированных работников - 2458,5 руб.;

б) для квалифицированных работников – 2704,4 руб.

Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2020 года № 1259 «Об установлении минимального размера оплаты труда на I квартал 2021 года в Приднестровской Молдавской Республике» можно по ссылке minsoctrud.gospmr.org.
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