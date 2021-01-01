Dnestr.TV

 
0

Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда в Шенгенскую зону и санитарный налог: Что ждет жителей РМ в 2021 году

Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда в Шенгенскую зону и санитарный налог: Что ждет жителей РМ в 2021 году

Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда в Шенгенскую зону, запрет на пластиковую посуду и ртутные термометры – locals.md рассказывает о том, что нового ждёт жителей РМ в 2021.



Почтовые отправления товаров, стоимость которых превышает 100 евро, с 1 мая 2021 года будут облагаться налогами. Сейчас сумма необлагаемых налогом интернет-покупок составляет 200 евро. Перенос вступления в силу нововведений в правительстве объяснили тем, что все почтовые службы и госструктуры должны успеть подготовиться.

Основные меры налоговой и таможенной политики включают:

- пересмотр льгот для физических лиц и увеличение личного освобождения;

- стандартизацию ставок подоходного налога для физлиц;

- исключение удержания налога на прибыль при распределении дивидендов между компаниями;

- пересмотр ставок НДС в сельском хозяйстве;

- продолжение программы возмещения НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий;

- установление акцизов на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты сроком на три года;

- внедрение механизма субсидирования предприятий по сбору и переработке упаковки;

- снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок в интернет-магазинах с 200 до 100 евро.

- снятие запрета на ввоз автомобилей старше 10 лет и повышение акциза на авто старше шести лет.

ВЫРАСТЕТ РАЗМЕР ЛИЧНОГО НАЛОГОВОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ – НА 5%

25,2 тыс. леев годовой зарплаты не будут облагаться налогом. Увеличится налоговое освобождение на иждивенцев – на 50%. Если у вас, например, двое детей, то еще 9 тыс. леев из годового дохода не обложат подоходным налогом.

Отменяется возможность использовать личное освобождение супруга/супруги в размере 11280 леев. Но появляется возможность воспользоваться дополнительным освобождением — 18,9 тыс. леев. Все эти меры увеличат бюджетные расходы на 50 млн леев.

ГРАЖДАНАМ МОЛДОВЫ ПОТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ ТИП РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЪЕЗД В ЗОНУ ШЕНГЕНА

Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда в Шенгенскую зону и санитарный налог: Что ждет жителей РМ в 2021 году

Европейский Союз представит новый фильтр безопасности для граждан более 60 стран, которые в настоящее время пользуются безвизовым режимом для коротких поездок, включая Республику Молдова.

Таким образом, владельцам молдавских паспортов, планирующим совершить поездку в страну, которая является частью Шенгенской зоны, потребуется разрешение на поездку. Эти разрешения они смогут получить онлайн, независимо от цели поездки. Мера будет применяться с 1 января 2021 года.

Европейская система информации и разрешения на поездки, известная как ETIAS, была разработана, в частности, для того, чтобы зарегистрировать всех, кто намеревается въехать в Шенгенскую зону, и тех, кто посещает шенгенское государство.

Новый реестр позволит въезжать только тем, кто соответствует условиям, предусмотренным безвизовым соглашением с третьими странами.

В первые шесть месяцев с момента вступления в силу ETIAS будет необязательным, а с июля 2021 года регистрация в соответствующей системе будет обязательной. Те, кто не получит разрешение на поездку, не смогут въехать ни в страны Шенгенской зоны, ни в четыре государства, которые официально подали заявки на членство, включая Румынию.

Процесс онлайн-заявки был разработан так, чтобы к нему можно было обращаться без проблем и как можно проще. Таким образом, заявителю не нужно будет идти в посольство или консульство.

ЖИТЕЛИ КИШИНЁВА БУДУТ ПЛАТИТЬ САНИТАРНЫЙ НАЛОГ

Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда в Шенгенскую зону и санитарный налог: Что ждет жителей РМ в 2021 году

С 2021 года в Кишиневе введут санитарный налог. Об этом говорится в сообщении столичной мэрии.

Налог на санитарию должен принести в муниципальный бюджет около 100 миллионов леев, сообщает TV8.

«Мы предлагаем эти деньги направить на восстановление жилищного фонда: благоустройство территории, ремонт крыш, лестниц, подъездов, окон, дорог и тротуаров. Эти 100 миллионов леев должны пойти на решение проблем, которые в столице накапливались годами и не решались», – заявил Ион Чебан.

Кроме этого, местные налоги будут скорректированы с учетом инфляции. Городские власти отмечают, что они не повышались с 2004 года. К ним относятся рыночный налог, реклама, парковка и ландшафтный дизайн.

В МОЛДОВЕ ЗАПРЕТЯТ ОДНОРАЗОВУЮ ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ

Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда в Шенгенскую зону и санитарный налог: Что ждет жителей РМ в 2021 году

В Молдове с 1 января 2021 года запретят одноразовую пластиковую посуду — тарелки, стаканы, столовые приборы и палочки, за исключением биоразлагаемых. Парламент проголосовал во втором чтении за такие поправки в законодательство.

Как сообщает пресс-служба парламента, поправки помогут исключить из оборота пластик, который разлагается 400 лет и не перерабатывается. Вместо этого предлагается использовать одноразовую посуду, произведенную из перерабатываемых продуктов — бумаги, кукурузной муки, пеньки, сахара, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, крахмала, яблочных очисток и других материалов.

В законе «О внутренней торговле» и Кодексе о правонарушениях уже есть поправки, запрещающие с 1 января 2019 года использование и продажу плотных пластиковых пакетов. К 2021 году очередь дойдет и до самых тонких.

В МОЛДОВЕ ЗАПРЕТЯТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РТУТНЫХ ТЕРМОМЕТРОВ

Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда в Шенгенскую зону и санитарный налог: Что ждет жителей РМ в 2021 году

С 1 января 2021 года в Молдове будет запрещен ввоз, размещение на рынке и экспорт продуктов, содержащих ртуть. До тех пор планируется постепенно выводить их. Об этом объявило Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты РМ, пишет Unimedia.

Действующий регламент для дошкольных учреждений предполагает, что должны использоваться безопасные термометры. Специалисты в этой области рекомендуют термометры на спиртовой основе.

Ранее на этой неделе в одном из столичных детских садов разбились 6 термометров с ртутью.
locals.md

  • Вчера, 21:20
  • DTV
  • Просмотров: 128
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна