Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда в Шенгенскую зону, запрет на пластиковую посуду и ртутные термометры – locals.md рассказывает о том, что нового ждёт жителей РМ в 2021.
Почтовые отправления товаров, стоимость которых превышает 100 евро, с 1 мая 2021 года будут облагаться налогами. Сейчас сумма необлагаемых налогом интернет-покупок составляет 200 евро. Перенос вступления в силу нововведений в правительстве объяснили тем, что все почтовые службы и госструктуры должны успеть подготовиться.
Основные меры налоговой и таможенной политики включают:
- пересмотр льгот для физических лиц и увеличение личного освобождения;
- стандартизацию ставок подоходного налога для физлиц;
- исключение удержания налога на прибыль при распределении дивидендов между компаниями;
- пересмотр ставок НДС в сельском хозяйстве;
- продолжение программы возмещения НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий;
- установление акцизов на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты сроком на три года;
- внедрение механизма субсидирования предприятий по сбору и переработке упаковки;
- снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок в интернет-магазинах с 200 до 100 евро.
- снятие запрета на ввоз автомобилей старше 10 лет и повышение акциза на авто старше шести лет.
ВЫРАСТЕТ РАЗМЕР ЛИЧНОГО НАЛОГОВОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ – НА 5%
25,2 тыс. леев годовой зарплаты не будут облагаться налогом. Увеличится налоговое освобождение на иждивенцев – на 50%. Если у вас, например, двое детей, то еще 9 тыс. леев из годового дохода не обложат подоходным налогом.
Отменяется возможность использовать личное освобождение супруга/супруги в размере 11280 леев. Но появляется возможность воспользоваться дополнительным освобождением — 18,9 тыс. леев. Все эти меры увеличат бюджетные расходы на 50 млн леев.
ГРАЖДАНАМ МОЛДОВЫ ПОТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ ТИП РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЪЕЗД В ЗОНУ ШЕНГЕНА
Европейский Союз представит новый фильтр безопасности для граждан более 60 стран, которые в настоящее время пользуются безвизовым режимом для коротких поездок, включая Республику Молдова.
Таким образом, владельцам молдавских паспортов, планирующим совершить поездку в страну, которая является частью Шенгенской зоны, потребуется разрешение на поездку. Эти разрешения они смогут получить онлайн, независимо от цели поездки. Мера будет применяться с 1 января 2021 года.
Европейская система информации и разрешения на поездки, известная как ETIAS, была разработана, в частности, для того, чтобы зарегистрировать всех, кто намеревается въехать в Шенгенскую зону, и тех, кто посещает шенгенское государство.
Новый реестр позволит въезжать только тем, кто соответствует условиям, предусмотренным безвизовым соглашением с третьими странами.
В первые шесть месяцев с момента вступления в силу ETIAS будет необязательным, а с июля 2021 года регистрация в соответствующей системе будет обязательной. Те, кто не получит разрешение на поездку, не смогут въехать ни в страны Шенгенской зоны, ни в четыре государства, которые официально подали заявки на членство, включая Румынию.
Процесс онлайн-заявки был разработан так, чтобы к нему можно было обращаться без проблем и как можно проще. Таким образом, заявителю не нужно будет идти в посольство или консульство.
ЖИТЕЛИ КИШИНЁВА БУДУТ ПЛАТИТЬ САНИТАРНЫЙ НАЛОГ
С 2021 года в Кишиневе введут санитарный налог. Об этом говорится в сообщении столичной мэрии.
Налог на санитарию должен принести в муниципальный бюджет около 100 миллионов леев, сообщает TV8.
«Мы предлагаем эти деньги направить на восстановление жилищного фонда: благоустройство территории, ремонт крыш, лестниц, подъездов, окон, дорог и тротуаров. Эти 100 миллионов леев должны пойти на решение проблем, которые в столице накапливались годами и не решались», – заявил Ион Чебан.
Кроме этого, местные налоги будут скорректированы с учетом инфляции. Городские власти отмечают, что они не повышались с 2004 года. К ним относятся рыночный налог, реклама, парковка и ландшафтный дизайн.
В МОЛДОВЕ ЗАПРЕТЯТ ОДНОРАЗОВУЮ ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ
В Молдове с 1 января 2021 года запретят одноразовую пластиковую посуду — тарелки, стаканы, столовые приборы и палочки, за исключением биоразлагаемых. Парламент проголосовал во втором чтении за такие поправки в законодательство.
Как сообщает пресс-служба парламента, поправки помогут исключить из оборота пластик, который разлагается 400 лет и не перерабатывается. Вместо этого предлагается использовать одноразовую посуду, произведенную из перерабатываемых продуктов — бумаги, кукурузной муки, пеньки, сахара, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, крахмала, яблочных очисток и других материалов.
В законе «О внутренней торговле» и Кодексе о правонарушениях уже есть поправки, запрещающие с 1 января 2019 года использование и продажу плотных пластиковых пакетов. К 2021 году очередь дойдет и до самых тонких.
В МОЛДОВЕ ЗАПРЕТЯТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РТУТНЫХ ТЕРМОМЕТРОВ
С 1 января 2021 года в Молдове будет запрещен ввоз, размещение на рынке и экспорт продуктов, содержащих ртуть. До тех пор планируется постепенно выводить их. Об этом объявило Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты РМ, пишет Unimedia.
Действующий регламент для дошкольных учреждений предполагает, что должны использоваться безопасные термометры. Специалисты в этой области рекомендуют термометры на спиртовой основе.
Ранее на этой неделе в одном из столичных детских садов разбились 6 термометров с ртутью. locals.md