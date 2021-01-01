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Оползень в Норвегии: спасатели нашли пять погибших

Оползень в Норвегии: спасатели нашли пять погибших

Спасатели продолжают искать еще пятерых пропавших без вести в надежде найти тех, кто выжил.
В Норвегии на месте масштабного оползня найдены тела пяти погибших, еще пять остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает NRK в воскресенье, 3 января.

Тело первого погибшего нашли в пятницу, им оказался 31-летний Эйрик Гренолен. Затем в субботу было обнаружено еще три тела и одно - в воскресенье утром, сообщает korrespondent.net.

До сих пор ведется спасательная операция - спасатели все еще ищут выживших.

"Мы ищем там, где все еще верим, что можем найти выживших", - сказал представитель пожарно-спасательной службы Кеннет Ванген.

Всего в воскресенье поисками на участке оползня будут заниматься пять команд. Гражданская оборона откачивает воду из плотины, протекающей в зону оползня.

Ранее сообщалось, что в исландском городе Сейдисфьордюр произошло несколько оползней, которые разрушили несколько домов и повредили линии электропередач.

Также, в Ирландии на территории графства Донегал по склону холма возле ветряной электростанции сместился участок леса.
korrespondent.net
  • Сегодня, 12:41
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