На заседании Оперативного штаба говорили о резком росте заболеваемости COVID-19 среди приднестровцев в ноябре-декабре минувшего года. Во многом негативная динамика связана с заметным увеличением числа тестируемых граждан. Если в июле в сутки на лабораторное исследование направлялось порядка двух сотен проб, то в декабре охват населения тестированием возрос в пять с половиной раз (в среднем ежедневно 1127 проб биоматериала). При этом увеличивался и уровень выявляемости коронавируса: в июле болезнь подтвердилась у 5% протестированных граждан, в августе – 8%, в сентябре и октябре – по 15%, в ноябре – 26%, в декабре положительными признаны 35% исследованных проб, сообщает пресс-служба главы государства.
Не единичны случаи заболевания среди учеников и сотрудников образовательных учреждений. Только в течение последних 10 дней зарегистрировано около двух сотен случаев инфицирования среди школьников. Треть заболевших – ученики начальных классов. Чтобы иметь возможность погасить локальные вспышки детской заболеваемости и предотвратить дальнейшее распространение инфекции в школьных коллективах, Оперштабом принято решение продлить на неделю каникулы для всех, кто обучается в очном режиме. То есть ученики 1-4 классов, а также все воспитанники малокомплектных школ, процесс обучения в которых не был дистанционным, вернутся за парты 18 января, а ученики 5-11 классов большинства учебных заведений, получающие знания в удаленном режиме, приступят к учебе 11 января. president.gospmr.org