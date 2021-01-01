Dnestr.TV

 
0

Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очников продлены на неделю

Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очников продлены на неделю

На заседании Оперативного штаба говорили о резком росте заболеваемости COVID-19 среди приднестровцев в ноябре-декабре минувшего года. Во многом негативная динамика связана с заметным увеличением числа тестируемых граждан. Если в июле в сутки на лабораторное исследование направлялось порядка двух сотен проб, то в декабре охват населения тестированием возрос в пять с половиной раз (в среднем ежедневно 1127 проб биоматериала). При этом увеличивался и уровень выявляемости коронавируса: в июле болезнь подтвердилась у 5% протестированных граждан, в августе – 8%, в сентябре и октябре – по 15%, в ноябре – 26%, в декабре положительными признаны 35% исследованных проб, сообщает пресс-служба главы государства.

Не единичны случаи заболевания среди учеников и сотрудников образовательных учреждений. Только в течение последних 10 дней зарегистрировано около двух сотен случаев инфицирования среди школьников. Треть заболевших – ученики начальных классов. Чтобы иметь возможность погасить локальные вспышки детской заболеваемости и предотвратить дальнейшее распространение инфекции в школьных коллективах, Оперштабом принято решение продлить на неделю каникулы для всех, кто обучается в очном режиме. То есть ученики 1-4 классов, а также все воспитанники малокомплектных школ, процесс обучения в которых не был дистанционным, вернутся за парты 18 января, а ученики 5-11 классов большинства учебных заведений, получающие знания в удаленном режиме, приступят к учебе 11 января.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 10:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна