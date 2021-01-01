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В Украине второй год падает добыча газа

В Украине второй год падает добыча газа

После роста в 2017 и 2018 годах объемы добычи падают второй год подряд. За 2020 год - на 2%.

В 2020 году украинские предприятия добыли 20,2 млрд кубометров газа, что на 2% (415 млн кубометров) меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины во вторник, 5 января.

Отмечается, что объемы добычи и государственными, и частными компаниями были практически ежемесячно равномерными, сообщает korrespondent.net.

По итогам года государственные компании добыли 15,3 млрд кубометров, а частные - 4,9 млрд кубометров.

Отметим, по данным Нафтогаза, в 2019 году добыча газа в Украине упала на 1,4% - до 20,7 млрд кубометров. При этом в Минэнерго оценивали падение добычи газа в 3,4% (20,3 миллиардов кубометров).

По данным Укртрансгаза, в 2018 году добыча газа в Украине увеличилась на 0,3% (64,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом - до 20,89 млрд куб. м.

При этом годом ранее добыча выросла на 4% (более 800 млн кубометров).

korrespondent.net
  • Сегодня, 08:20
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