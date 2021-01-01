Dnestr.TV

 
0

Ученые впервые смогли телепортировать частицы на 44 километра

Ученые впервые смогли телепортировать частицы на 44 километра

Ученым впервые удалось телепортировать кубиты фотонов через оптоволокно на 44 километра.

Команда исследователей из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми заявила, что в ходе эксперимента они добились показателей точности до 90%, подтвержденных во время опытов в двух разных сетях. Об этом сообщает журнал PRX Quantum, передает tvzvezda.ru

Ученые уверены, что использованная технология абсолютно совместима с современным телекоммуникационным оборудованием и не требует прокладки дополнительного оптоволокна. В дальнейшем ее можно будет использовать при создании квантового интернета.

tvzvezda.ru
  • Сегодня, 19:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна