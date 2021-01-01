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Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсрочили до 2022 года

Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсрочили до 2022 года

ЕС отсрочил обязательную регистрацию для граждан Молдовы в Европейской системе авторизации и информации путешествий (ETIAS) при путешествиях или транзите через ЕС с 2021 года на 2022 год. Информация об этом размещена на официальном сайте EITAS. Первоначально новые правила должны были вступить в силу с 1 января 2021 года.

В первые три года работы ETIAS разрешения будут проверять авиационные и морские перевозчики при посадке на борт. А затем — и автобусные компании, пишет newsmaker.md.

Цель ETIAS — сбор информации о путешественниках, которым не нужно получать визу для поездки в Евросоюз. Кроме того, эта система позволит не допускать в страны Шенгенской зоны людей, которые могут угрожать безопасности ЕС.

Регистрация в ETIAS будет стоить € 7 для людей в возрасте от 18 до 70 лет. Подросткам, которым не исполнилось 18 лет, и пожилым людям за 70, этот сбор не будут оплачивать.

Виза ETIAS будет действовать в течение трех лет или до даты истечения срока действия паспорта. ETIAS позволит находиться в странах Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180 дней.

Гражданам стран ЕС не нужно будет оформлять такую визу.
newsmaker.md
  • Сегодня, 19:39
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