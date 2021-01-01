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Соединенные Штаты передадут Украине новые боевые катера

Соединенные Штаты передадут Украине новые боевые катера

Украина получит от Соединенных Штатов два новых патрульных катера Mark VI.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Армия Inform со ссылкой на данные Пентагона, передает unian.net

Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

"Построит корабли для нашей страны компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство будет стоить почти 20 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

unian.net
  • Вчера, 20:40
  • DTV
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