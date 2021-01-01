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Почему потепление стратосферы над Северным полюсом вызывает похолодание в Европе

Почему потепление стратосферы над Северным полюсом вызывает похолодание в Европе

Ученые утверждают, что такие явления будут наблюдаться все чаще.

Каждую зиму в полярной и субполярной стратосфере Северного полушария возникает так называемое внезапное стратосферное потепление (ВСП). Температура на высотах от 10 до 50 км может неожиданно и сильно повыситься всего за несколько дней. Скачок может составлять 40-50 градусов Цельсия.

Парадоксально, но эти потепления, нарушая привычные процессы циркуляции, провоцируют резкое похолодание в Северном полушарии. Например, зимой 2018 года Великобританию и Ирландию накрыла волна аномального холода, известная как «Зверь с Востока». В феврале 2019 года похожее резкое похолодание наблюдали в Канаде и США, передает nat-geo.ru.

При этом далеко не все изменения в полярных вихрях приводят к похолоданию. Два года назад потепление стратосферных полярных ветров предшествовало одному из самых теплых зимних дней в истории Великобритании.

Исследователи из университетов Бристоля, Эксетера и Бата придумали новый способ предсказания побочных эффектов ВСП. Знание того, какие отклонения являются предзнаменованием похолодания, а какие не приводят к подобным последствиям, имеет большое значение для повышения точности прогнозов погоды.

Авторы исследования проанализировали наблюдения за 40 такими колебаниями за последние 60 лет. Это позволило отследить логику аномальных потеплений и похолоданий. Результаты показали, что каждый раз, когда большой полярный вихрь разделялся на два меньших, можно было ожидать более серьезных похолоданий по сравнению с другими аномалиями ВСП.

«Как и предполагалось, атмосферные наблюдения показывают, что в стратосфере Арктики происходит внезапное потепление, связанное с ослаблением стратосферного полярного вихря», — отмечает Адам Скэйф, глава отдела долгосрочных прогнозов в Метеорологическом бюро Великобритании.

По словам соавтора исследования Дэнна Митчелла, чрезвычайно холодная погода, которую приносят разрывы полярных вихрей, является суровым напоминанием о том, как внезапно может меняться погода.

«Даже с изменением климата, приводящим к потеплению нашей планеты, эти события все равно будут происходить, а это означает, что мы должны адаптироваться к все более экстремальному диапазону температур», — заключает Митчелл.

Почитайте о таянии вечной мерзлоты, которое является одним из самых тревожных признаков глобального изменения климата.
nat-geo.ru
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